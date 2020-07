Incendio in depuratore Gioia Tauro, allarme per nube nera

(ANSA) - GIOIA TAURO, 20 LUG - Un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio all'interno dell'area dov'è ubicato il mega deputarore della Iam, la società privata che lo gestisce.

Impianto che si trova alla periferia di Gioia Tauro, nei pressi del Quartiere Fiume. L'incendio, sulle cui origini i Vigili del Fuoco devono ancora fare chiarezza, si sarebbe sviluppato inizialmente a ridosso di erbacce finendo per coinvolgere alcune strutture in materiale sintetico che servono per coprire le vasche di decantazione dell'impianto. Un'enorme nube nera si è immediatamente alzata facendo scattare l'allarme tra i cittadini per un eventuale disastro ambientale. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e di Palmi che stanno spegnendo le fiamme. Nel frattempo alcuni amministratori di Gioia Tauro hanno chiesto ai cittadini di chiudere le finestre per precauzione. (ANSA).