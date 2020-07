Fiammata al barbecue, 2 ustionati

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - Due uomini sono rimasti ustionati mentre stavano accendendo un barbecue, probabilmente a causa di un ritorno di fiamma, in un chiosco nei pressi dei giardini di Villa Nappi a Polverigi (Ancona). I due, gestori del locale, stavano preparando l'occorrente per una grigliata di spuntature, un appuntamento ricorrente ogni martedì per i clienti. L'ipotesi è che abbiano usato dell'alcol per alimentare il fuoco e che questo abbia provocato una fiammata che li ha investiti.