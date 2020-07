Tir perde blocco di cemento sulla A10

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Un tir ha perso un grosso blocco di cemento mentre percorreva la A10, all'altezza di Varazze in direzione Genova. Il blocco ha invaso una carreggiata mentre il mezzo pesante ha sbattuto contro il guard rail. Nessun ferito ma ci sono state ripercussioni sul traffico, con tre chilometri di coda tra Albisola e Varazze. Sempre in A10, al momento si registra una coda di tre chilometri tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. In mattinata le code hanno raggiunto i sei chilometri tra il bivio con la A26 e Arenzano.