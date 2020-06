Imbrattato palazzo Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Il palazzo della Regione Liguria è stato imbrattato con scritte di vernice rossa la notte scorsa.

"Fuori i fasci a Genova" e "cassa e reddito per tutti" è stato vergato a spray sui grandi vetri della Sala Trasparenza, la sala stampa nei locali al pianterreno dell'edificio storico sede della Regione. Sul posto la Digos che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Antifascismo e lavoro sono tra i temi che saranno portati in piazza oggi pomeriggio al corteo per ricordare i fatti del 30 giugno 1960 a Genova. "I soliti teppisti che invece del lavoro chiedono il reddito. I soliti ignoranti che non sapendo come attaccarci ci danno dei fascisti.

I soliti democratici insomma", ha commentato il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Fareste cosa utile ai liguri, venire a pulirla dopo averla imbrattata così - aggiunge -. Non è attaccando un palazzo delle istituzioni che si mostra il volto antifascista della città. Vergogna!".