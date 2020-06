22enne muore dopo tuffo il lago diga

(ANSA) - CINGOLI, 28 GIU - Un ragazzo di 22 anni di Fiuminata (Macerata) è morto dopo essersi tuffato nel lago della diga di Castreccioni (Cingoli). L'incidente sarebbe avvenuto ieri verso le 18. Stamattina gli amici del giovane avevano lanciato l'allarme facendo scattare subito le ricerche. In azione squadre dei vigili del fuoco da Apiro e Macerata, sommozzatori da Ancona, volontari e l'elicottero che ha sorvolato la zona. Il corpo senza vita del 22enne è stato recuperato verso le 15:50 a pochi metri dalla riva dove aveva lasciato i suoi vestiti per concedersi un tuffo nel lago artificiale. Sul posto i carabinieri di Cingoli per gli accertamenti del caso e anche il medico legale per l'ispezione della salma.