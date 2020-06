Rissa tifosi Rimini-Modena, 19 denunce

(ANSA) - RIMINI, 26 GIU - Per la rissa in un bar di Rimini poco prima dell'inizio della partita Rimini-Modena di Lega Pro del 15 febbraio, sono stati denunciati dalla Polizia 19 ultras, 12 del Rimini e 7 del Modena. Tra i riminesi sono stati identificati anche 3 tifosi del Cattolica, gemellati con i locali. I 12 riminesi erano già sottoposti a Daspo e il provvedimento nei loro confronti sarà aggravato, mentre nei confronti dei modenesi scatterà un divieto con prescrizioni. I tifosi, già noti alla Digos della Questura di Rimini, con età comprese tra i 20 e i 50 anni, prima dell'incontro allo stadio 'R. Neri' si erano scontrati in via Flaminia Conca, nei pressi di un bar della zona 'Ponterotto', dando vita ad una rissa in cui furono coinvolte oltre 50 persone.