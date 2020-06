Cardinale di Roma, date decima stipendio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Aiutare economicamente e materialmente le famiglie cadute in povertà": è l'appello lanciato dal cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, nell'incontro in Laterano con i parroci e gli operatori pastorali. De Donatis chiede a chi "non ha avuto il proprio reddito intaccato dalla crisi" di fare qualcosa per le famiglie che sono in difficoltà e tra le proposte lancia quella di mettere a disposizione della solidarietà "la decima dello stipendio".

"Nel rapporto Caritas 2019, è emerso che molte famiglie giovani con più di due figli siano a rischio povertà. Non è possibile - ha sottolineato De Donatis - ammettere questo! La Chiesa e la società intera devono prendere a cuore le famiglie e metterle al centro della solidarietà sociale".