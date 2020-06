Università, 5 italiane in Top 50 Under 50 di Qs

Sono cinque le università italiane classificate nell'edizione 2021 della classifica Top 50 Under 50 di QS pubblicata dagli analisti QS Quacquarelli Symonds e di queste tre tra le prime cento. In vetta alla classifica nazionale troviamo l'Università Vita-Salute San Raffaele che si posiziona nella fascia 51-60 a seguito dell'inclusione nel QS World University Rankings dove ha debuttato at 392esimo posto.

Seguono l'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata (71-80) e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (81-90). L'Università degli Studi di Brescia e l'Università degli Studi Roma Tre si posizionano nella fascia 101-150. La classifica annuale misura quali sono le migliori università del mondo con meno di cinquant'anni.