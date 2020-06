Muratore muore, giù da tetto cantiere

(ANSA) - PRATO, 22 GIU - Ci sarà l'autopsia per un muratore di 56 anni morto stamani in un cantiere edile a Prato, dove è caduto da un tetto. L'incidente mortale sul lavoro è avvenuto in via Goito presso il capannone di un'officina dove l'operaio, un albanese, stava lavorando per conto di una ditta edile insieme ad altri colleghi. Erano sulla copertura dello stabile, dove ci sarebbe stato un cedimento. L'uomo è precipitato ed è morto subito. Sul posto 118 e polizia. Secondo quanto appreso la procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Accertamenti in corso.