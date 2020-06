Detenuti di Pavia, picchiati in cella

(ANSA) - PAVIA , 11 GIU - Alcuni detenuti del carcere di Torre del Gallo a Pavia hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica nel quale sostengono di essere stati picchiati da alcune guardie penitenziarie. I fatti sarebbero avvenuti all'indomani della rivolta scoppiata nella casa circondariale domenica 8 marzo. In quel fine settimana si verificarono episodi di violenza in diverse carceri. Secondo quando sostengono i detenuti, che hanno fatto presentare l'esposto in Procura dai loro legali, il giorno dopo sarebbero stati vittima di un pestaggio da parte di alcune guardie carcerarie. Un recluso sostiene di essere stato "denudato e picchiato". Fatti che dovranno essere accertati dall'autorità giudiziaria. "I fatti accaduti tra il 7 e il 9 marzo hanno rappresentato una situazione ormai fortemente compromessa delle carceri italiani - commenta Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell'Unione polizia penitenziaria -, ma il personale ha gestito egregiamente la delicatissima criticità".