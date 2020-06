Veneto, nessun positivo in intensiva

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - "Da oggi, in Veneto, si chiude il sipario con il virus in terapia intensiva". L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella quotidiana conferenza stampa nella sede della Protezione Civile, a Marghera. I dati parlano infatti di 15 ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Veneto, nessuno dei quali ancora positivo al coronavirus. Il governatore ha anche reso noto che i tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia sono 762.098 (+11.580 in 24 ore).