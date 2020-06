Spaccio in vicoli Genova, arresti

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova, che hanno arrestato 18 persone, la maggior parte di origini senegalesi, per spaccio di cocaina nei vicoli del centro storico e nella movida. Nel corso dell'indagine sono state 33 le persone arrestate in flagranza e circa nove mila le dosi di cocaina e crack sequestrate. I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso della conferenza stampa alle 11 al comando provinciale.

Nelle scorse settimane molti residenti avevano segnalato una ripresa della presenza della criminalità anche a seguito delle chiusure delle attività commerciali per le misure anti Covid-19.