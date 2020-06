Incendio isola ecologica periferia Pavia

(ANSA) - PAVIA, 02 GIU - I vigili del fuoco di Pavia sono stati al lavoro per buona parte della notte per spegnere un incendio divampato nell'isola ecologica di Montebellino, alla periferia di Pavia. Le fiamme hanno distrutto parte dei materiali ingombranti conferiti nella discarica, gestita dall'Azienda servizi municipalizzati. Dall'impianto si è alzata una colonna di fumo nero, visibile anche da lontano. Devono ancora essere chiarite le cause dell'incendio.