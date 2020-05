Primo paziente a Covid Center Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 27 MAG - È arrivato nel pomeriggio il primo dei sette pazienti affetti da coronavirus che saranno ricoverati nel nuovo Covid Center di Civitanova Marche. È stato trasferito dall'ospedale di Camerino, così come il secondo paziente, il cui arrivo a Civitanova è atteso sempre in giornata. "Gli altrI 5 malati verranno invece trasferiti tra domani e venerdì", ha spiegato il direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni prima dell'arrivo dell'ambulanza che ha varcato l'ingresso del piazzale antistante l'ospedale e si è 'infilata' nella cosiddetta "camera calda" con il paziente preso in carico dal personale sanitario da lunedì in servizio al Covid Center.

"Tra medici, anestesisti, infermieri e operatori socio sanitari si alterneranno una quarantina di persone - ha riferito - Per il momento verranno trasferiti qui solo malati ricoverati a Camerino". "Sono convinto che la struttura serva - ha ribadito Maccioni replicando ad alcune polemiche - e tornerà utile in futuro al di là dell'emergenza pandemica".