Velivolo biposto nel Tevere a Roma, una persona dispersa

E' stata tratta in salvo una delle due persone a bordo di un piccolo biposto caduto nel Tevere a Roma, all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Si tratterebbe dell'istruttore che è riuscito a uscire dall'aereo prima che si inabissasse. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sono in corso ricerche da parte della polizia fluviale e dei vigili del fuoco per raggiungere l'altro passeggero, al momento disperso. Tra le prime ipotesi, che ci sia stato un tentativo di ammaraggio da parte del pilota prima che il velivolo si inabissasse.