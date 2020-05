In Lombardia 57 decessi, 293 contagiati

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Con 19.028 tamponi eseguiti in Lombardia, in un giorno ci sono stati 293 nuovi positivi al Coronavirus. L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha detto in diretta Facebook. A questo punto, dunque, il Covid ha contagiato 86.384 persone. Sono in diminuzione i ricoverati in terapia intensiva (207, 19 in meno) e negli altri reparti (4.028, 91 meno di ieri). I decessi sono stati 57, con un totale arrivato a 15.784.