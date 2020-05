Travolta da auto pirata, grave ragazza

(ANSA) - LECCO, 21 MAG - Una giovane di 19 anni è stata travolta da un'auto pirata nella tarda serata di ieri, in centro a Lecco: le sue condizioni sono risultate subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Varese. La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara. Indagano gli agenti della Polizia locale: L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 22,15 all'altezza delle strisce pedonali in via Papa Giovanni XXIII, e l'investitore non si è fermato per i soccorsi. Un'ora più tardi un parente dell'automobilista si sarebbe presentato al comando di polizia locale.