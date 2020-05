Riapre Gambrinus, brindisi con un caffè

(ANSA) NAPOLI, 21 MAG - Un brindisi con le 'tazzulell e' café' tra proprietari e personale. Così ha riaperto stamattina il Gambrinus, dopo il lockdown. La caffetteria storica di Piazza del Plebiscito, che la scorsa settimana ha celebrato a saracinesche abbassate i suoi 160 anni, è ripartita con il via libera ai tavolini nella grande sala interna e nel dehors su Piazza Trieste e Trento, con vista sul Plebiscito. I tavolini distanziati di un metro sono di meno ma hanno permesso la ripartenza come in molti altri locali di Napoli. La prima cliente è stata Daniela, romana che lavora a Napoli, accolta con uno sguardo di gioia e sollievo dallo staff per la ripartenza.