Furti e spaccio, 13 arresti nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Sono 13 le persone, tra cui alcuni pregiudicati di Cerignola, raggiunte da misure cautelari perché accusate, a vario titolo, di furti e spaccio di sostanze stupefacenti. In otto sono finite in carcere, cinque invece ai domiciliari. Le misure sono state eseguite dagli agenti della squadra mobile di Foggia e da quelli del commissariato ofantino.

A quanto si apprende, gli indagati fanno parte di tre distinti gruppi criminali. Un primo e' accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, perlopiù hashish, proprio nel comune di Cerignola; un secondo, invece, di furti d'auto con il cosiddetto cavallo di ritorno. Ed infine, un terzo, di furti nei capannoni commessi non solo nel territorio cerignolano, ma anche al Nord Italia.