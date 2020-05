In Basilica S.Nicola di Bari prima messa

(ANSA) - BARI, 18 MAG - La Basilica di San Nicola a Bari ha aperto le porte alle 7.30 per la prima messa con i fedeli, celebrata da padre Francesco D'Agostino. I fedeli, una decina, tutti con la mascherina, hanno occupato i banchi posizionandosi in direzione dei segnaposto e dopo aver igienizzato le mani ai dispenser messi ai lati della navata. Prima della comunione il celebrante ha informato i fedeli che l'ostia sarebbe stata distribuita sulle mani indossando guanti monouso.

Come previsto, le acquasantiere sono vuote e prima dell'inizio della celebrazione il priore della Basilica, padre Giovanni Distante, si è assicurato che tra i fedeli seduti venisse rispettata la distanza di sicurezza imposta dalle norme anti-Covid.

All'ingresso c'è un totem informativo sulle prescrizioni dei padri domenicani.