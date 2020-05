Marche, no stop a sperimentazione plasma

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - "Nessun veto della Regione Marche alla sperimentazione con il plasma sui malati contagiati dal coronavirus, perché la regione non ha questo potere. Durante una conferenza stampa in streaming sui protocolli preparati per le riaperture di varie attività, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha smentito le affermazioni della Lega su uno stop da parte del Commissione Etica Regionale sulla sperimentazione.

"Oggi è arrivato il verbale della Commissione - ha spiegato - in giornata i proponenti della ricerca risponderanno. Non c'è stata nessuna bocciatura - ha insistito - , ma solo una richiesta di chiarimenti. Tra oggi e domani si chiuderà questa vicenda che ha suscitato un polverone. Le Marche hanno chiesto di aderire alla sperimentazione (secondo il protocollo della Toscana, ndr), tutta la struttura è pronta". "Speculare sulla sensibilità di persone malate per dire cose false - ha attaccato -, dimostra quello che si è. Tra oggi e domani si chiude questa partita e si vedrà chi ha detto falsità".