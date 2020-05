Arrestato dirigente Agenzia Entrate

(ANSA) - PORDENONE, 11 MAG - Un funzionario dell'Agenzia delle Entrate è stato arrestato per corruzione e un imprenditore è stato interdetto nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone coordinata dal Procuratore della Repubblica, Raffaele Tito. Il pubblico funzionario, che è stato posto ai domiciliari, è accusato, sulla base di gravi indizi, di aver riferito in più occasioni all'imprenditore informazioni riservate cui aveva accesso in ragione del proprio ufficio, ricevendo in cambio utilità personali; l'imprenditore avrebbe fatto uso di tali delicate informazioni nelle scelte gestionali della sua attività. Il funzionario pubblico, inoltre, è gravemente indiziato di aver indotto un secondo imprenditore, nel corso di una verifica fiscale, a sponsorizzare con ventimila euro un'associazione sportiva dilettantistica dell'avianese, nella quale il dipendente pubblico stesso riveste ruoli direttivi.