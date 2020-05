Coronavirus: in Liguria 5 decessi

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Si riducono le vittime con covid in Liguria: 5 nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino di Regione Liguria, portando a 1.279 il bilancio dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Scendono di 68 i positivi e diventano 4.791, e prosegue il calo soprattutto dei ricoverati in terapia intensiva, che sono ormai 41, dei 522 ricoverati in totale (-21). I nuovi contagi sono 50, i guariti con doppio tampone negativo 113 in più per un totale di 2.716. Il totale dei test effettuati sale a 67.322, con i 2.396 in più di ieri.