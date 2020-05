Bolzano primo giorno con negozi aperti

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Primo giorno di negozi aperti a Bolzano, dopo il lockdown durato quasi due mesi. E' infatti entrata in vigore ieri la legge, approvata dal Consiglio provinciale, che anticipa le aperture. Oggi tocca al commercio, lunedì a ristoranti, bar e musei, mentre il 25 maggio riprenderanno la loro attività gli alberghi e gli impianti di risalita. Il centro storico di Bolzano, definito volentieri un centro commerciale a cielo aperto, si presenta questa mattina come in un qualsiasi fine settimana di maggio, con tanta gente in giro, se non fosse per le mascherine che tutti indossano. Per il momento non si registra il temuto assalto che però potrebbe verificarsi nel pomeriggio. Situazione tranquilla anche al centro commerciale Twenty, dove numerosi esercizi sono già aperti, anche se la maggior parte seguirà lunedì.