Parrucchieri sperimentano ripartenza

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Barriere di plexiglas non obbligatorie, ma eliminazione di alcune postazioni e posti al lavaggio, guanti e mascherina obbligatori per cliente e parrucchiere, visiera paraschizzi durante il lavaggio, sanificazione di locali, arredi, strumenti, orario esteso fino alle 21:30, appuntamento obbligatorio. Sarà così l'attività di parrucchieri, barbieri ed estetiste nelle Marche, dove la Regione punta a riaprire queste attività il 18 maggio in base ad un protocollo concordato con associazioni di categoria e autorità sanitarie. Oggi si svolgono due simulazioni ad Ancona per sperimentarne l'applicazione, una in un salone di parrucchiere Amoa, della responsabile di Confartigianato Benessere Marche Sonia Brunella, l'altra nel centro estetico Stefania Team. Alla prima ha assistito il presidente della Regione Luca Ceriscioli. "Ieri il ministro Boccia ha fatto un'apertura importante sul 18 maggio, noi ci siamo - ha detto -, vediamo se c'è possibilità di anticipare ancora".