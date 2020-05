Torre Piloti, Genova ricorda vittime

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Una corona alla lapide che ricorda i 9 morti nel crollo della Torre Piloti, avvenuto 7 anni fa a Molo Giano, a Genova in attesa della cerimonia che si terrà stasera alle 22,59 ora esatta in cui il cargo della Jolly Nero falciò la torre facendola crollare. La cerimonia, cui hanno partecipato il comandante della Capitaneria Nicola Carlone e il sindaco di Genova Marco Bucci, ha reso omaggio alle vittime i cui nomi sono incisi sulla stele davanti alla Capitaneria: Daniele Fratantonio, Giovanni Iacoviello, Davide Morella, Marco De Candussio, Giuseppe Tusa, Francesco Cetrola, Michele Robazza, Sergio Basso, Maurizio Potenza. "Genova non dimentica le nove vite spezzate 7 anni fa. Anche stasera suoneranno le sirene del porto. Perché niente può fermare il ricordo" ha detto il governatore Giovanni Toti. "Genova non dimentica - ha sostenuto Bucci - e tiene conto delle tragedie che ha sofferto. Il messaggio è: ricordarci di quanto è successo perché non succeda più e perché le nuove cose siano fatte in modo migliore".