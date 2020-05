Il Papa prega per i giornalisti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 6 MAG - "Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto e lavorano tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta.