Abusava di minori in cambio di droga

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Un uomo di 49 anni, residente a Saronno (Varese), è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale su minori, detenzione di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di droga, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano.

Avrebbe costretto ad atti sessuali ragazzini di età compresa tra 14 e 18 anni come compenso per le dosi di stupefacente. A quanto emerso dalle indagini dei militari, negli ultimi tre anni l'uomo ha attirato i ragazzini nel suo appartamento dopo averli adescati nel suo negozio del centro cittadino, per poi abusarne in cambio di dosi di marijuana. Quando qualcuno si rifiutava con particolare veemenza il 49 enne faceva leva sui debiti di droga. Tra loro anche un ragazzino con problemi psichici.