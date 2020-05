In Lombardia dati contagio stabili

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Sono in linea con quelli di ieri i dati del contagio in Lombardia: i positivi in regione sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono 14.294 con un aumento di 63 nuovi decessi (ieri 42), senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (532), mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Poche le variazioni anche nei dati delle province lombarde che sono in leggero aumento in provincia di Milano (20.254, +186) di 8.539 (+48) a Milano citta', mentre ieri c'era stato un aumento di 118 nuovi casi in provincia di cui 41 in città. In lieve crescita i dati anche a Bergamo (11.538, +85) e Brescia (13.122, +94), solo 3 i nuovi casi a Cremona e 15 a Lodi.