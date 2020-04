Bonafede, sulle scarcerazioni dei boss coinvolgere l'Antimafia

"Le decisioni sulle scarcerazioni per motivi di salute vengono adottate in piena autonomia e dalla magistratura. Lo sanno tutti... o forse no, a giudicare da qualche video in rete. D'accordo col Presidente della Comm.

Antimafia, Nicola Morra, siamo pronti a intervenire. Alcune delle proposte verranno inserite nel prossimo dl. Tra queste, merita maggiore approfondimento quella che di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia". Così su Fb Alfonso Bonafede.