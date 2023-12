Lavoro domestico e welfare, un percorso per il futuro

Colf, baby sitter, badanti: l'esercito drl lavoro domestico in Italia conta quasi 900mila persone.Numeri in crescita per un settore sempre più indispensabile nella nostra quotidianità; spesso una necessità per tutti noi a prescindere dal reddito.

Alle tutele per i lavoratori e agli interventi fiscali per agevolare chi ricorre al lavoro domestico e ' dedicato l'Ansaincontra di martedi 12 dicembre alle ore 12 in streaming su Ansa.it .

A confrontarsi Alfredo Savia E Filippo Breccia Fratadocchi, presidente e vicepresidente di Nuova Collaborazione e Giuseppe Russo e Ivan Lagrosa, direttore e ricercatore del Centro studi Einaudi, che ha realizzato drl settore una fotografia completa e dettagliata.

