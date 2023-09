Enpaia, il 19 settembre a Roma il Forum su economia e società

L'Enpaia, Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura,accende i riflettori sugli scenari e le prospettive dell'economia e della società italiane nel Forum di martedì 19 settembre, dalle ore 10 a Villa Aurelia, a Roma (in Largo Porta di San Pancrazio). All'iniziativa è previsto che prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della Cassa professionale Giorgio Piazza, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il sottosegretario all'Economia Federico Freni, il presidente della Commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti ed il presidente della Commissione di studio sull'autonomia differenziata Sabino Cassese.

I lavori saranno articolati in tre 'panel': il primo sarà incentrato sull'agricoltura, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, il secondo verterà sul ruolo delle Casse previdenziali e degli investitori istituzionali come leva nell'economia reale e, infine, nel terzo si discuterà di energia, sostenibilità, innovazione e delle prospettive di crescita dell'Italia.

Sarà possibile seguire la diretta del Forum sul canale Youtube della Fondazione Enpaia, e su ANSA.it

