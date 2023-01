Vino: Etna Doc, numeri da record nel 2022

(ANSA) - PALERMO, 17 GEN - Se il 2021 ha rappresentato l'anno della auspicata ripresa, con dati in linea con gli anni precedenti l'inizio della pandemia, il 2022 certifica in modo chiaro l'ottimo stato di salute del vino prodotto alle pendici dell'Etna. È quanto emerge dai numeri relativi all'imbottigliato dell'anno solare 2022, analizzati e diffusi dal Consorzio di Tutela Etna Doc. Nell'anno appena conclusosi sono stati imbottigliati 43.651,09 ettolitri di vino, pari a poco più di 5,8 milioni di bottiglie, con una crescita del 28,68% rispetto al 2021. Un dato che, se confrontato con il 2019, ultimo anno prima dell'inizio della crisi pandemica e che si era chiuso già in modo molto positivo, sale al 34,6%. "Se gli ottimi dati del 2021 potevano essere visti come un normale rimbalzo rispetto all'anno precedente, flagellato dall'inizio della pandemia, grazie soprattutto alla riapertura del mondo Horeca, quelli relativi al 2022 certificano ora in modo inconfutabile la grande e costante crescita della richiesta sia sul mercato nazionale che internazionale" commenta Francesco Cambria, presidente del Consorzio Tutela Vini Etna Doc. "Al di là dell'andamento generale e delle differenze presenti nelle singole tipologie della nostra denominazione, emerge un aspetto che probabilmente è quello che più di tutti ci riempie di orgoglio e dona grande fiducia per il futuro: la credibilità. I nostri vini sono riusciti a conquistarsi una posizione di grande prestigio all'interno del mercato locale, nazionale e anche nei principali Paesi dell'export grazie a scelte oculate da parte di tutta la base produttiva, che puntano a preservare la qualità e la tipicità del nostro terroir". Scendendo nel dettaglio delle singole tipologie, l'Etna Rosso, che rappresenta poco più del 50% dell'imbottigliato complessivo, cresce del 28,36%, pari a 23.365,31 ettolitri.

Crescita altrettanto sostenuta anche per la seconda tipologia più imbottigliata, l'Etna Bianco, con il 28,08%, pari a 14.366,09 ettolitri. Spiccano, anche se su numeri complessivi più piccoli, le ottime performance di due tipologie sempre più richieste e apprezzate dai consumatori, vale a dire l'Etna Bianco Superiore, le cui uve devono provenire esclusivamente dal Comune di Milo sul versante Est del vulcano, che cresce del 67,19% con 746,48 ettolitri imbottigliati, e l'Etna Rosato, salito del 45,53% con 3.880,61 ettolitri imbottigliati. Stabile, ma sempre in crescita l'Etna Spumante, +5,85% con 792,65 ettolitri imbottigliati. Gli unici dati con segno meno sono relativi all'Etna Rosso Riserva, -26,30% con 146,87 imbottigliati, e all'Etna Spumante Rosato, -19,73% con 353,08 ettolitri imbottigliati, che derivano più da singole scelte produttive che non da minori richieste da parte del mercato.

(ANSA).