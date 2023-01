Comuni: Corleone,fondi per riqualificare convento S.Agostino

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - Quasi 3 milioni di euro in arrivo a Corleone (Pa) per il restyling dell'antico convento di Sant'Agostino e la creazione di un parco avventura nella borgata di Ficuzza. I progetti esecutivi delle due opere sono stati presentati dal Gal Terre Normanne e saranno finanziati con fondi europei nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana. Il complesso monumentale di Sant'Agostino è uno dei principali luoghi della cultura corleonese e fu costruito accanto all'omonima chiesa intorno al XIII secolo. Il finanziamento per i lavori ammonta a 1 mln 635mila euro e servirà a trasformare l'ex convento in uno spazio museale.

Previsti anche interventi sugli impianti, con particolare attenzione all'efficientamento energetico, e di riqualificazione edilizia. Inoltre, verranno realizzati una sala eventi e convegni che potrà ospitare fino a 100 persone, e un bookshop.

Le attività saranno gestite dal Comune. "Siamo al lavoro per dare ulteriore impulso all'offerta turistica, storica e culturale di Corleone e delle zone limitrofe - dice Giuseppe Sciarabba, direttore amministrativo del Gal Terre Normanne -, un volano di sviluppo dell'economia locale nel segno della legalità anche con l'obiettivo di contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree più interne della Sicilia". A Ficuzza sorgerà, invece, un parco avventura nel bosco. Varie le attività dedicate sia ai bambini che agli adulti: una parete per le arrampicate, il tiro con l'arco, un'altalena gigante, la "fionda umana", due piste di tubing con un sistema per "sciare tutto l'anno" anche senza neve, su una superficie sintetica. Un percorso speciale anche per i diversamente abili. Nel progetto è stata inserita un'area picnic con tavoli e panche. Sarà inoltre possibile noleggiare quad, biciclette ed e-bike per passeggiate ed escursioni nella riserva naturale. Si punta a promuovere il turismo montano della Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago. Il progetto esecutivo sarà finanziato con 1 mln 298 mila euro del Psr Sicilia 2014-2020. (ANSA).