ANSA-INTERVISTA/Turano, Pnrr e non solo per edilizia scuole

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Dalla nuova programmazione del Fse 2021-27 si aspetta un cambio di rotta rispetto al passato, per superare "alcune criticità che si sono state ed è inutile nasconderle". I nuovi criteri delle operazioni discussi dal Comitato di sorveglianza, riunito a Palermo nei giorni scorsi, "serviranno ad accelerare la spesa del fondi comunitari a superare le difficoltà del passato", afferma l'assessore all'Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano., conversando con l'ANSA. Prima di stilare una "road map" di priorità all'interno del complesso mondo della formazione professionale, Turano ha deciso di prendersi "qualche giorno per studiare soluzioni e percorsi" anche per concepire il miglior attacco possibile tra offerta formativa e mercato del lavoro profondamente stagnante nell'Isola.

In compenso trova "affascinante" il mondo della pubblica istruzione del quale dice subito senza mezzi termini: "Non bisogna mai risparmiarsi nel creare opportunità per questo tipo di contenitore - sostiene - Ho già incontrato il direttore dell'Usr Giuseppe Pierro e ho espressamente chiesto che venga avviato un tavolo tecnico tra l'assessorato e l'Usr per programmare gli interventi e finalizzare al meglio le cose". Un rapporto in fondo ritrovato quello tra Regione e Usr dopo i trascorsi non sempre brillanti degli ultimi anni.

Il cambio di delega dopo l'esperienza nell'esecutivo guidato da Nello Musumeci non trova Turano privo di motivazione: "Sull'edilizia scolastica ho chiesto di realizzare uno screening approfondito che riguarda le 800 scuole e i 4mila plessi scolastici di cui ci occupiamo con una divisione per province e per comuni che mi metta nelle condizioni di comprendere il reale fabbisogno dell'utenza e di cosa necessitano". Sia per la manutenzione che per la ristrutturazione generale "ci serve coinvolgere il ministro per la Pubblica Istruzione con cui a breve andremo a confrontarci sul problema". E siccome la "lentocrazia" è sempre dietro l'angolo l'assessore Turano punta ad andare oltre il perimetro del Pnrr. "Non vorrei correre il rischio - spiega- che la tempistica del Piano straordinario degli interventi, tassativa e molto specifica, possa cogliere impreparate le amministrazioni comunali che già pagano lo scotto di una dotazione finanziaria spesso insufficiente. Per questo troveremo altre fonti di finanziamento". (ANSA).