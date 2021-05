Turismo: riparte ospitalità Planeta in Sicilia dopo pandemia

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Riparte dopo la chiusura causata dalla pandemia l'ospitalità Planeta in Sicilia con La Foresteria, il wine resort a Menfi della storica famiglia del vino, che ha riaperto - per ora esclusivamente nei fine settimana - con un ricco e rinnovato panorama di esperienze legate al territorio siciliano. Il fil rouge che lega ciascuna tappa di questo viaggio, dal soggiorno in Foresteria, alle classi di cucina, dalle degustazioni di vini, fino alle escursioni guidate a Sambuca di Sicilia, è la sostenibilità, ambientale e sociale. Gli ospiti che vorranno trascorrere un soggiorno nel cuore della Sicilia e a contatto con la natura, avranno la possibilità di accedere a un ricco ventaglio di offerte - le Planeta Experiences - e conoscere più a fondo la cultura dell'isola. Da quest'anno il resort - con vista sul mare e sulla campagna - dedica interamente uno degli spazi comuni prospicienti al giardino a un momento di relax e piacere: la Coffee - Tea Room, in cui assaggiare e scoprire selezioni di prodotti artigianali del territorio. Rinnovate anche le Planeta Cooking Class: passeggiate di gusto guidate dallo chef Angelo Pumilia.

Per gli ospiti che volessero fare tappa a Palermo invece, Palazzo Planeta apre le porte dei suoi appartamenti che presentano un'ampia e rinnovata gamma di servizi. L'ospitalità Planeta continua naturalmente anche in cantina, a Menfi, Noto e sull'Etna. Infine, ultima novità, all'offerta si è aggiunto da pochi giorni l'appartamento d'artista Casa Panitteri, all'interno dell'omonimo Palazzo-museo nel centro di Sambuca di Sicilia, la cittadina già "Borgo dei Borghi 2016", dove si trovano le radici della famiglia Planeta.

"La difficile situazione che stiamo vivendo da più di un anno ci ha inevitabilmente consentito di fermarci e riflettere sul rapporto con la nostra terra. Da sempre ci impegniamo a far conoscere la Sicilia ai nostri ospiti, ma ora il sostegno e la promozione di questa regione e dei suoi prodotti di eccellenza sono davvero diventati la nostra missione", afferma Francesca Planeta, responsabile dell'ospitalità Planeta. (ANSA).