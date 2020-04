World Press Photo, catanese tra premiati

Ad aggiudicarsi un posto nel palmares internazionale al World Press Photo c'è anche il catanese Alessio Mamo, l'unico siciliano ad aver vinto quest'anno. Per la seconda volta porta a casa l'importante premio classificandosi secondo nella categoria General News, foto singola, con lo scatto "Russian mother and her child at Al-Hol Campin" realizzato in un campo profughi in Siria. A fargli compagnia altri cinque fotoreporter italiani: Daniele Volpe, Lorenzo Tugnoli, Luca Locatelli, Fabio Bucciarelli e Nicolò Filippo Rosso.

Come ogni anno le foto in concorso sarebbero dovute essere esposte in una mostra itinerante per il mondo che, a maggio, avrebbe dovuto far tappa anche a Palermo per il quarto anno, grazie all'impegno di Cime, uno dei maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam che quest'anno organizzerà le esposizioni di Torino, Napoli e Bari. A causa dell'emergenza Covid-19 però non sarà possibile organizzarla, salvo rinviarla in autunno per la prima volta con il sostegno delle istituzioni.

Secondo Vito Cramarossa, presidente di Cime: "quest'anno, più che mai, il nostro lavoro è messo a dura prova dalla situazione legata alla pandemia sia da un punto di vista organizzativo che economico. Stessa situazione per tutte le aziende creative che lavorano nell'ambito della cultura e degli eventi. In Sicilia abbiamo lavorato sempre contando solo sulle nostre forze.

Quest'anno è stata la prima volta che siamo riusciti a dialogare in maniera proficua con la Regione Siciliana ma purtroppo la pandemia non ci ha permesso di programmare la mostra per maggio ma di rimandarla a data da destinarsi". Mamo è un fotografo freelance siciliano, nato a Catania. Laureato in Chimica, ha sempre preferito viaggiare fuggendo dalla vita chiusa all'interno di un laboratorio. Nel 2007 si è laureato in fotografia all'Istituto Europeo di Design di Roma. Nel 2008, ha iniziato la sua carriera nel fotogiornalismo volgendo il suo obiettivo verso temi sociali, politici ed economici contemporanei. È attento al fenomeno della migrazione, dei rifugiati, a partire dalla Sicilia fino al Medio Oriente e all'Asia. Le sue foto sono state pubblicate su importanti riviste internazionali come Times, Newsweek, Le Monde, Der Spiegel, The Sunday Times, Stern, National Geographic.