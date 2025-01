San Marco, in un anno più di 160 interventi con robot Da Vinci

Sono più di 160 i pazienti operati dal gennaio 2024 nell'ospedale San Marco di Catania con il robot Da Vinci, che oggi compie il suo primo anno di vita: il dato degli interventi di chirurgia robotica - sottolinea l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlino - è un vero e proprio successo "ascrivibile alla lungimiranza della dirigenza dell'azienda, ma anche e soprattutto al personale sanitario del presidio di Librino, che si è impegnato duramente nei percorsi formativi e di aggiornamento, acquisendo rapidamente le competenze utili a utilizzare al meglio le potenzialità dell'apparecchio". Gli interventi hanno riguardato in particolare quelli effettuati in Urologia, diretta da Salvatore Bartolotta, peraltro esperto di robotica, e in Chirurgia Generale e Oncologica, diretta da Gianluca Di Mauro, con numeri importanti.

In particolare la piattaforma robotica è stata impiegata per la cura dei tumori della prostata e dell'apparato digerente, ampliando le indicazioni ai tumori del rene, del pancreas e del fegato.

Di fatto è stato trasformato l'approccio terapeutico, che ha migliorato la qualità delle prestazioni sanitarie offerte soprattutto per i malati oncologici, portando benefici tangibili sia ai pazienti, sia agli stessi professionisti in termini di precisione, sicurezza e recupero post operatorio più rapido.

Ogni intervento è eseguito in tempi brevi, durante i quali l'abilità ed esperienza delle équipe si giova dei movimenti dei bracci del robot indubbiamente più veloci e precisi rispetto a quelli manuali. Il chirurgo, pur essendo fisicamente più distante dal campo operatorio, gode di una postazione di comando più confortevole, seduto davanti alla consolle con una visuale del campo operatorio ingrandita, in 3D e ad altissima risoluzione.

Il successo della chirurgia robotica, unito alle soluzioni tecnologiche di ultima generazione di cui il presidio è dotato, confermano la vocazione del San Marco ad affermarsi nel panorama sanitario quale modello della sanità 4.0 volto alla cura migliore per il benessere del paziente.



