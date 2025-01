Pronti 243 milioni per strade città metropolitana di Palermo

La Città metropolitana di Palermo investe nella manutenzione delle sue strade provinciali. A disposizione ci sono 243 milioni di euro. Di questi 88 milioni saranno spesi nel 2025. In tutto sono 301 le strade provinciali per 2.200 chilometri. Il programma triennale è stato illustrato dal sindaco metropolitano Roberto Lagalla agli amministratori degli 82 Comuni della provincia. L'incontro si è svolto nella sala Martorana di palazzo Comitini. Presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. "Dopo anni di incuria, l'amministrazione metropolitana mette mano con approccio programmatico al rifacimento delle arterie stradali della provincia - afferma Lagalla - alcuni cantieri sono già stati avviati e tanti altri verranno avviati nel corso del 2025.

Determinanti l'appoggio e il sostegno del governo regionale e, per questo, ringrazio l'assessore Aricò, con il quale si è instaurata, per questo obiettivo, una collaborazione strategica e concreta. Rivolgo il mio ringraziamento ai sindaci del Palermitano, alla Direzione generale e alla Direzione dell'area Viabilità della Città Metropolitana". Dei 243 milioni, 69 sono di fonte ministeriale, 62 regionali, 76 provengono dal Fondo di sviluppo e coesione, 18 dal Poc e 18 dal bilancio della Città metropolitana.



