Le isole siciliane in vetrina in Spagna

Dal 22 al 26 gennaio, Islands of Sicily, la Dmo (Destination Management Organization) delle Isole di Sicilia, ha partecipato per la prima volta alla più importante fiera turistica spagnola: la Fitur di Madrid. Una fiera di cinque giorni, di cui gli ultimi due aperti al pubblico, che registra circa 250.000 visitatori, con espositori provenienti da 101 paesi e la presenza di oltre 9.500 imprese turistiche rappresentanti 156 nazioni.

La partecipazione alla Fitur - spiega una nota - rientra nel Programma di Promozione 2025, predisposto dalla Dmo con il supporto degli otto Comuni delle isole siciliane (Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria e Santa Marina Salina). L'obiettivo è integrare, in un contesto più ampio e condiviso, le iniziative dei singoli comuni o delle isole e arcipelaghi. Il programma è reso possibile anche grazie alla partecipazione di oltre 80 soggetti privati, che stanno collaborando attivamente all'iniziativa.

Il brand delle Isole di Sicilia, collegato a quello della Sicilia, sta dimostrando di avere un proprio forte appeal, con riscontri particolarmente positivi dall'estero, dove in molti casi le isole sono ancora poco conosciute. La presenza in fiera è stata sostenuta da post sponsorizzati sui social media. La partecipazione alla Fitur non solo apporterà benefici a tutto il territorio delle isole di Sicilia, ma garantirà anche vantaggi diretti per gli oltre 80 partecipanti, che avranno accesso ai numerosi contatti raccolti durante la fiera.

I prossimi appuntamenti fieristici vedranno la Dmo Islands of Sicily presente a Milano (BIT), Monaco (F.RE.E), Berlino (ITB), Parigi (Salon Mondial du Tourisme), Rimini (TTG) e Londra (WTM).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA