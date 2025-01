Lagalla, Francese vittima stagione sciagurata della città

"Mario Francese è stato vittima e testimone di una stagione sciagurata della città. A 46 anni dalla sua uccisione per mano mafiosa e nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita, ricordiamo l'uomo e il professionista che non si è limitato a registrare fatti e a riproporli freddamente, ma che ha deciso di entrare nel merito, di ricercare le cause e porsi interrogativi. Un modo di fare che quella mafia, con prevaricazione, non perdonava. Era entrato con competenza e razionalità all'interno del grande mistero delle dighe ed è stato tra i primi a mettere in luce la pericolosità della scalata del clan dei corleonesi. Proprio la sua testimonianza, che attraversa il tempo e giunge fino ad oggi, diventa monito tanto per i professionisti del giornalismo, quanto per tutta la società civile, intesa come riferimento al quale guardare con apprezzamento e immutata riconoscenza". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che oggi ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del giornalista Mario Francese, ucciso in viale Campania il 26 gennaio 1979.





