Palermo, approvata la ricapitalizzazione della Rap

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la delibera che prevede la ricapitalizzazione della Rap, l'azienda che raccoglie e smaltisce i rifiuti. A Sala Martorana è prevalsa la fiducia nell'azienda partecipata, presieduta da Giuseppe Todaro, anche oggi presente in aula. La delibera è stata approvata con i diciannove voti dei consiglieri di maggioranza presenti. I nove delle opposizioni si sono astenuti. Nessun voto contrario. A sostenere l'atto in Consiglio sono stati l'assessore al Bilancio Brigida Alaimo e l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi. "Abbiamo lavorato per evitare il fallimento della Rap - ha spiegato Alongi - riteniamo che l'azienda abbia le carte in regola per fornire il servizio pubblico ed è esclusa così ogni ipotesi di privatizzazione.

Procederemo anche a nuove assunzioni. Negli anni il personale si è ridotto. La Rap nel 2019 aveva 2.200 dipendenti, oggi ne ha 1.500". "La ricapitalizzazione della Rap mette finalmente la società partecipata nelle condizioni di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale", scrivono i consiglieri di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto e Fabrizio Ferrandelli. "Adesso l'azienda dia subito seguito a tutte le assunzioni di autisti ed operai, saremo con il fiato sul collo della governance e dei dirigenti per realizzare una vera riorganizzazione aziendale", affermano i vertici regionali del sindacato più rappresentativo nella Rap, la Fit Cisl, Dionisio Giordano e Vincenzo Traina.



