Calcio: Palermo; Dionisi, contro la Reggiana voglio umiltà

Domenica pomeriggio, a Reggio Calabria, vuole un Palermo all'insegna dell'umiltà. Conta questo tipo l'identità in questa fase della stagione. Contro la Reggiana si riparte dal quinto posto in classifica, condiviso con la Juve Stabia. Non mancano le voci di mercato, ma l'allenatore rosanero, Alessio Dionisi, tende a respingerle.

"Nelle ultime partite - osserva Dionisi - saremo stati meno puliti ma molto efficaci. I ragazzi hanno concesso poco, fermo restando che potevamo creare di più. Sono soddisfatto dell'atteggiamento e non credo che dobbiamo andare a cercare risorse esterne. Il mercato non spetta a me farlo. Io devo allenare la squadra, parlo solo di chi c'è e sono soddisfatto di chi c'è. Questa squadra, così com'è, ha tutto per esprimere le proprie qualità. Dobbiamo riconoscerci come collettivo, abbiamo qualità negli interpreti".

Dopo due vittorie di fila, in casa, servirebbe uno squillo esterno per trovare ulteriore fiducia e lanciare un segnale al campionato. Gli avversari calabresi saranno un osso duro.

"Veniamo da due gare buone nei risultati. Dobbiamo rimboccarci le maniche per raggiungere il terzo risultato utile di fila. La Reggiana mi piace nell'organizzazione, in attacco ha qualità, è forte quando riparte. Dovremo essere migliori dell'andata, è una gara insidiosa. Loro in casa hanno ottenuto buoni risultati, battendo squadre d'alta classifica. Dovremo essere bravi nei duelli offensivi. Dobbiamo avere l'umiltà di una squadra operaia, con qualità importanti".

In porta si va verso la conferma dell'esperto Sirigu ("Ora abbiamo due titolari e questo è un vantaggio. Se un calciatore gioca e fa bene è giusto che abbia continuità"), a svantaggio del giovane Desplanches.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA