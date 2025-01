Abbandonano rifiuti per strada, due denunce nel Catanese

Un uomo di 76 anni e una donna di 44 sono stati denunciati dai carabinieri per aver abbandonato i loro rifiuti lungo una strada nelle campagne di Santa Venerina (Catania), in contrada Codavolpe. A accusarli le immagini registrate in un paio di giorni da alcune telecamere che i militari avevano terminato di piazzare due giorni prima dopo aver notato numerosi rifiuti durante i vari servizi di perlustrazione nella zona. Per questo motivo avevano ritenuto necessario chiedere alla Procura di Catania di poter installare in quell'area alcune telecamere di videosorveglianza nascoste tra la vegetazione. .

Grazie alle visione dei filmati registrati i carabinieri hanno potuto leggere le targhe dei veicoli dai quali i due sono scesi e poi, grazie all'accesso alla banca dati in uso alle forze dell'ordine sono risaliti ai proprietari, che in questo caso erano anche le persone che avevano lasciato la spazzatura nel posto sorvegliato.



