Calcio: Palermo; Dionisi, 'gara non bella ma contava vincere'

"Della qualità del gioco sono un po' meno contento ma i ragazzi meritano gli applausi e la vittoria. La squadra è lungimirante e vuole crescere.

L'importante è che ci sia volontà ed equilibrio. Avevo dubbi di formazione ma ho deciso di dare continuità: vedremo di partita in partita. Di giocatori ne abbiamo". Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, esulta per la seconda partita di fila ed è soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi uomini e del risultato che hanno ottenuto contro la Juve Stabia, tre punti pesantissimi per la classifica.

"Sono stati bravi - sottolinea il tecnico rosanero - perché la Juve Stabia corre tanto. Noi siamo partiti col freno a mano, ma a fine primo tempo ci siamo alleggeriti. Sono contento del risultato, accettando una prestazione più sporca. Siamo stati bravi a non concedere. Sirigu qualcosa ha salvato e non solo lui. Sirigu ha risposto bene, non vedeva l'ora di giocare. Se c'è un portiere che fa bene è difficile sostituirlo, è un ruolo delicato. Sapevo delle difficoltà, alla squadra ho chiesto di difendere in undici. Abbiamo commesso errori ma la squadra voleva difendere e non prendere gol. Non è stata una partita da ricordare ma dal punto di vista del risultato è positiva".

Soddisfatto anche il difensore rosanero Pietro Ceccaroni.

"Abbiamo messo l'atteggiamento giusto - considera -. Siamo stati bravi a rimanere in partita nella sofferenza e a sbloccarla, il risultato è fondamentale. Non subire gol è fondamentale perché davanti abbiamo giocatori che possono risolvere la partita.

Abbiamo lavorato sulla solidità con l'allenatore, dobbiamo continuare così".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA