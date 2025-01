Calcio: Le Douaron gela la Juve Stabia, sorride il Palermo

Il Palermo cambia marcia, vince ancora, stavolta con la Juve Stabia, e sale al quinto posto della classifica di serie B. Gli uomini allenati da Alessio Dionisi ottengono la seconda vittoria consecutiva e potrebbero dare una svolta decisiva a una stagione fin qui deludente. Serve ancora continuità, ma lo spirito e i risultati non sono più quelli di qualche settimana fa.

La Juve Stabia non è una corazzata, ma una squadra molto organizzata. Vincere contro i campani è un bel segnale. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni. La Juve Stabia non sfigura affatto, davanti a un Palermo abbastanza sottotono. Gli ospiti prendono fiducia e comandano il possesso palla. Ranocchia e Lund sbrogliano un paio di soluzioni difficili per i padroni di casa, che alla distanza crescono un po'. Il rosanero Ceccaroni conclude dal limite, costringendo il portiere Thiam a un intervento in due tempi. Gli avversari replicano poco dopo: Candellone calcia di sinistro dal limite, ma Sirigu - che Dionisi ha ancora preferito a Desplanches - compie un grande intervento di piede. E allo scadere del primo tempo è troppo debole il tentativo di Le Douaron, che Thiam controlla facilmente.

In avvio di ripresa Ranocchia prima salva sulla linea, poi serve Brunori che per poco non firma il vantaggio rosanero. Al quarto d'ora Juve Stabia ancora molto pericolosa, ma Sirigu è sicuro nel dire no, d'istinto su Adorante. Quando mancano poco più di venti minuti il Palermo sigla l'1-0: gran conclusione del neo entrato Vasic, Thiam respinge ma Le Douaron è lesto nel segnare. Per il francese è il quarto gol nelle ultime cinque partite, il terzo consecutivo allo stadio Barbera. I rosa cercano di difendere il passaggio, specie dopo una girandola di sostituzioni. Gli ospiti provano a recuperare testa bassa fino alla fine, ma il risultato non cambia e il pubblico di fede rosanero torna a sperare nella corsa alla serie A.



