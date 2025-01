"La casa a picco sul mare", in scena al Teatro Libero

Una coppia sull'orlo della separazione ci invita a una riflessione profonda e intima sull'amore in crisi, mettendo in luce le fragilità e le contraddizioni che emergono quando un legame sembra giungere al capolinea.

Un uomo e una donna, alla fine della loro travagliata crisi, si trovano faccia a faccia con sentimenti opposti e devastanti: la consapevolezza delle proprie colpe, il realismo delle scelte fatte e la paura dell'ignoto che segue l'addio.

Di Alberto Severi e la regia di Riccardo Massai, con Maria Laura Caselli e Davide Dolores, "La casa a picco sul mare" va in scena al teatro Libero venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025 alle 21.15 per la 57esima stagione internazionale.

Il tema del femminicidio vira in una meditazione sul matrimonio, trasformandosi in una dolorosa esplorazione dell'amore come languore malinconico e incolmabile. Un amore che, come le onde del mare, tenta disperatamente di colmare una spiaggia ormai irraggiungibile, mentre la forza del legame cede sotto il peso dell'incomunicabilità.

"Nessuno vorrebbe assistere alla dissoluzione di un legame tanto profondo, e proprio qui il teatro si rivela indispensabile: ci offre uno specchio spietato della realtà, avvolgendola con la delicatezza di un abbraccio che consola e fa riflettere al tempo stesso. Sul palcoscenico, la verità si spoglia delle sue maschere e si fa spazio, nuda e struggente, nell'anima dello spettatore", afferma il regista.

"Abbiamo ancora la capacità di amare? È questa la domanda che emerge prepotentemente da un testo capace di catturare il pubblico, trascinandolo in una spirale di malinconia ed emozioni. Lo spettatore viene avvolto in una nube di sentimenti intensi, costretto a confrontarsi con le proprie fragilità e con le infinite sfumature dell'amore, in un viaggio emotivo che lo accompagnerà ben oltre il sipario", prosegue .



