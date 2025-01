Hanno 5 chili e mezzo di cocaina, due arresti a Riposto

A Riposto (Catania) i carabinieri sono intervenuti per quella che credevano una rapina in corso in una rivendita di bombole di Gpl sorprendendo invece il titolare 50enne ed un complice di 34 anni in possesso di quasi 5,5 kg di cocaina. Quasi due chili erano nascosti nel retrobottega e altri 3,5 nell'insegna dell'attività commerciale.

I militari si erano insospettiti per la presenza di un'autovettura di grossa cilindrata in moto senza nessuno a bordo nel piazzale della rivendita. Entrati nel cortile e poi raggiunto il casotto adibito ad ufficio hanno trovato la porta spalancata e la luce accesa. Dal locale sono usciti i due uomini, il cui atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno controllato il retrobottega trovando una busta con la droga. Nell'osservare l'insegna dell'attività commerciale, un carabiniere si è accorto che aveva delle viti allentate. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA