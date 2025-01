Calcio: il Palermo rialza la testa e sconfigge il Modena

Il 2025 del Palermo inizia con una vittoria sul Modena. Nella prima gara del dopo De Sanctis (l'ex direttore sportivo è stato sostituito da Carlo Osti), i rosanero danno un segnale di vitalità sportiva e una risposta alle tante critiche. Il tecnico Alessio Dionisi opta per un assetto tattico che prevede due punte, il 3-5-2, e torna a dare fiducia a Brunori dal primo minuto, col capitano a far coppia con il francese Le Douaron. Sono proprio loro due a decidere l'incontro, segnando un gol a testa e facendo risalire la squadra al nono posto in classifica.

Nel primo tempo il Palermo - ed è un'inversione rispetto al trend degli ultimi mesi - riesce a essere molto concreto, a dispetto di avversari tutt'altro che arrendevoli. Il Modena probabilmente gioca meglio e ha le occasioni migliori (con Defrel che non inquadra la porta e Mendes neutralizzato da Sirigu, preferito a un Desplanches non al top), ma è il Palermo - nonostante una manovra abbastanza macchinosa - a passare in vantaggio, sfruttando al meglio l'unica vera opportunità da gol dei primi 45 minuti: è Brunori a capitalizzare l'azione, al minuto 36, insaccando su traversone di Ranocchia. Dopo qualche minuto il via libera dalla sala Var, che certifica un mancato tocco di Ceccaroni, che avrebbe fatto annullare la rete.

Nella seconda frazione di gioco bastano dieci minuti al Palermo per raddoppiare: ancora assist di Ranocchia e stavolta è Le Douaron a gonfiare la rete. Il doppio vantaggio mette in cassaforte il risultato, ma gli ospiti non spengono il motore e provano a raddrizzare la gara. Nel giro di cinque minuti Caldara, difensore dei canarini, sbaglia due volte il gol cbhe dimezzerebbe lo svantaggio; nella seconda occasione la sua conclusione è neutralizzata dalla traversa. Gli emiliani sono vivi, ma il Palermo certifica una certa fiducia ritrovata e non si fa sorprendere, come accaduto in tante partite di questo campionato cadetto. A dieci minuti dalla fine, di testa, Ceccaroni potrebbe addirittura fare tris. Alle battute conclusive la sostituzione di capitan Brunori, che ha fatto vedere altro smalto rispetto agli scorsi mesi e potrebbe avere riconquistato la fiducia dell'allenatore Dionisi.



