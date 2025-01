Accordo di collaborazione tra Asp Trapani e Ismett

Un accordo tra l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e Ismett per rafforzare la gestione sanitaria territoriale, mettendo al centro i pazienti e puntando su formazione, tecnologia e assistenza di eccellenza.

Il protocollo, siglato dai direttori generali dei due enti, Ferdinando Croce e Angelo Luca, mira a valorizzare le competenze locali, assicurare la continuità dell'assistenza in favore dei pazienti trapanesi - sia destinatari di trapianto che non - e aumentare l'appropriatezza nella cura di patologie complesse. Lo dice l'Asp trapanese.

Grazie all'accordo, i medici e il personale sanitario dell'Asp di Trapani parteciperanno a un percorso di formazione avanzata, che comprenderà stage pratici presso le sale operatorie di Ismett, per apprendere tecniche e metodologie innovative, e corsi teorici di alto livello organizzati direttamente negli ospedali dell'Asp, focalizzati in particolare su cardiologia interventistica, cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia addominale. A queste iniziative si affiancheranno riunioni multidisciplinari interaziendali dedicate alla gestione clinica integrata e al trattamento di casi complessi, oltre all'implementazione di sistemi di telemedicina, per la cogestione dei pazienti con condizioni più critiche.



